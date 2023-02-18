Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu olmak üzere üç büyük fay hattı bulunmaktadır. Kuzey Anadolu Fay Hattı ise Fethiye, Burdur, Gökova, Knidos, Büyük Menderes Grabeni, Yavansu Fayı, Küçük Menderes ve Gediz Grabenini kapsayan çok alanlı bir fay olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte, BAF üzerindeki il ve ilçeler ile tarih boyunca meydana gelen depremler...