Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 adet büyük fay hattı bulunmaktadır. AFAD ve MTA tarafından paylaşılan Türkiye deprem risk haritası ile Batı Anadolu Fay Hattı (BAF) üzerinde yer alan şehirler ve ilçeler gündeme geldi. Peki, Batı Anadolu Fay Hattı hangi iller ve ilçelerden geçiyor? İşte Batı Anadolu Fay Hattı üzerindeki faylar ve iller...