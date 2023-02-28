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Batı Anadolu Fay Hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketi 11 ilde hissedilirken, meydana gelen felaketten milyonlarca kişi etkilendi. Yaşanan deprem felaketinin ardından yenilenmiş MTA diri fay hattı haritası ile Batı Anadolu Fay Hattı (BAF) üzerinde yer alan şehirler sorgulanmaya başlandı. İşte Batı Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan riskli ve az riskli olan iller ve ilçeler listesi...

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  • Batı Anadolu Fay Hattı risk haritası: Batı Anadolu Fay Hattı hangi iller ve ilçelerden geçiyor?

    Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 adet büyük fay hattı bulunmaktadır. AFAD ve MTA tarafından paylaşılan Türkiye deprem risk haritası ile Batı Anadolu Fay Hattı (BAF) üzerinde yer alan şehirler ve ilçeler gündeme geldi. Peki, Batı Anadolu Fay Hattı hangi iller ve ilçelerden geçiyor? İşte Batı Anadolu Fay Hattı üzerindeki faylar ve iller...
  • Batı Anadolu Fay Hattı risk haritası: Batı Anadolu Fay Hattı hangi iller ve ilçelerden geçiyor?

    BATI ANADOLU FAY HATTI TANIMI

    Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Anadolu'nun batısında doğu-batı uzanışlı, kuzeyden-güneye doğru sıralanan birçok faydan oluşan deprem alanlarından biridir.
  • Batı Anadolu Fay Hattı risk haritası: Batı Anadolu Fay Hattı hangi iller ve ilçelerden geçiyor?

    Ülkemizde meydana gelen depremlerin iki ana nedeni vardır. Bunlardan ilki; Atlas Okyanusu'nun ortalarındaki okyanus ortası sırtının genişlemesidir. Bu genişleme Afrika levhasını kuzeydoğu yönünde hareket ettirmektedir. Afrika, Akdeniz altında Anadolu Levhası ile çarpışmakta ve altına dalmaktadır.
  • Batı Anadolu Fay Hattı risk haritası: Batı Anadolu Fay Hattı hangi iller ve ilçelerden geçiyor?

    İkinci ana neden ise Kızıldeniz ortasındaki okyanus tabanı yayılmasıdır. Bu hareket Arap Levhasını kuzey yönünde hareket ettirmekte, Doğu Anadolu Fayında yoğun depremselliğe neden olmaktadır. Afrika Levhasının kuzey kenarındaki okyanusal kabuk bu sıkışmada Anadolu ve Ege'nin altına dalarak batmaktadır.
  • Batı Anadolu Fay Hattı risk haritası: Batı Anadolu Fay Hattı hangi iller ve ilçelerden geçiyor?

    Bu dalma sırasında Batı Anadolu'ya çekme kuvveti uygular. Arap Levhasının baskısıyla Kuzey Anadolu Fayı boyunca batıya doğru itilen Anadolu Levhası batıda sıkışmaya sebep olur. Batı Anadolu'da GGB-KKD yönünde yılda 15 mm/yıl genişleme oluşur. Bu olay depremlere ve grabenlerin oluşumuna neden olur.
  • Batı Anadolu Fay Hattı risk haritası: Batı Anadolu Fay Hattı hangi iller ve ilçelerden geçiyor?

    BATI ANADOLU FAY HATTINDAKİ FAYLAR

    1.Fethiye - Burdur Fayı
    2.Gökova Grabeni
    3.Knidos (Cumalı, Yakköy) Fayı
    4.Büyük Menderes Grabeni
    5.Yavansu Fayı
  • Batı Anadolu Fay Hattı risk haritası: Batı Anadolu Fay Hattı hangi iller ve ilçelerden geçiyor?

    6.Küçük Menderes Fayı
    7.Gediz Grabeni
    8.Simav Grabeni
    9.Eskişehir Fayı
  • Batı Anadolu Fay Hattı risk haritası: Batı Anadolu Fay Hattı hangi iller ve ilçelerden geçiyor?

    BATI ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

    Ege Bölgesi’ndeki Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes çöküntü ovaları boyunca uzanan bazı diri fay hatları bulunmaktadır. Bu fay hatlarına uyum gösteren deprem kuşağı; Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir'in içine alır. Ayrıca Burdur, Acıgöl havzalarının kenarlarında ve Sultan Dağları’nın uzey eteklerinde de faylar uzamaktadır. 
  • Batı Anadolu Fay Hattı risk haritası: Batı Anadolu Fay Hattı hangi iller ve ilçelerden geçiyor?

    Ülkemizdeki en aktif ve tehlikeli olan fay hattı Kuzey Anadolu Fay Hattı olarak görülse bile en aktif olanı Batı Anadolu Fay Hattı'dır.
  • Batı Anadolu Fay Hattı risk haritası: Batı Anadolu Fay Hattı hangi iller ve ilçelerden geçiyor?

    BATI ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER

     

    1653 Doğu İzmir: 7.5

     

    1688 İzmir: 7.0

     

    1914 Afyon-Bolvadin: 7.0

     

    1914 Burdur: 6.9

     

    1928 İzmir: 6.5

     

    1939 Dikili-İzmir: 6.6

     

    1953 Söke-Aydın: 6.8

     

    1957 Fethiye-Muğla: 7.1

     

    1969 Alaşehir-Manisa: 6.5

     

    1970 Gediz: 7.2

     

    1995 Dinar-Afyon: 6.1

     

    2002 Sultandağı-Afyon: 6.5

     

    2011 Simav-Kütahya 6.8

     

    2014 Ege Denizi: 6.9

     

    2020 Ege Denizi: 6.9

     

    2022 İzmir-Buca: 4.9

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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