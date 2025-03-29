Batı Şeria'da 1 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında bir Filistinlinin öldüğü belirtildi.

İsrail askerleri, sabah saatlerinde Tubas'ın güneydoğusundaki Tammun kasabasına baskın düzenleyerek bir evi ablukaya aldı ve bir gence ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açılan ateş sonucu yaralanan Ahmed Kasım Süleyman Beni Avde'nin (22) hayatını kaybettiği ve cenazesinin askerler tarafından alıkonulduğu ifade edildi.

İsrail ordusu daha önce de Batı Şeria'nın Nablus kentinde 1'i çocuk 2 kişiyi silahla yaralamıştı.

İSPANYA'DA FİLİSTİN GÖSTERİLERİ

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 939 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

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İspanya'da 80'den fazla kentte Filistin'de kalıcı barış için gösteriler düzenlendi.

Başkent Madrid başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında meydanlara çıkan İspanyollar, tüm dünyaya "Filistin'deki soykırımı durdurun" çağrısında bulundu.

İspanya'da yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşunun bağlı olduğu "Savaşı Durdur" hareketinin çağrısıyla organize edilen gösterilerle ilgili yapılan açıklamada, "İsrail'in ateşkesi ihlal etmesi, son günlerde masumları hedef alan cinayetleri ve artan soykırımın kınanması için eylem yapıldığı" belirtildi.