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        Batman´da TIR´a çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

        BATMAN´da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin TIR´a arkadan çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 00:18 Güncelleme: 12.12.2023 - 00:20
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        Batman´da TIR´a çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
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        BATMAN´da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin TIR´a arkadan çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. 

        Kaza, akşam saatlerinde Batman-Siirt karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ABD 314 plakalı otomobil, park halindeki TIR´a arkadan çarptı. Kazada otomobildeki A.A. (37) ve M.K. (20) ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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