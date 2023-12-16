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        Batman Engelliler - Van Bedensel Engelliler: 78-46

        Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci ligi B grubunda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü, ligin 6'ncı haftasında evinde konuk ettiği Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü´nü 78-46 mağlup etti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 18:08 Güncelleme: 16.12.2023 - 18:10
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        Batman Engelliler - Van Bedensel Engelliler: 78-46
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        Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci ligi B grubunda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü, ligin 6'ncı haftasında evinde konuk ettiği Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü´nü 78-46 mağlup etti. 

        Batman Engelliler Spor Kulübü, 19 Mayıs Mahallesi´ndeki 19 Mayıs kapalı Spor salonunda oynanan karşılaşmaya; Beytullah Temiz, Ümit Koca, Tuna Tikveşli, Hasan Alkun ve Nuri Rökön beşlisiyle çıktı. İlk çeyrekte 15-10´u bulan Batman takımı, ikinci çeyrekte farkı artırarak 40-17 ile ilk yarıyı önde tamamladı. 3´üncü çeyrekte 28 sayı fark ile 63-35´i bulan Batman takımı, final periyodunda hızını arttırarak karşılaşmayı 78-46 kazandı. Batman Engelliler Spor Kulübünün 3 oyuncusu, çift haneli sayı aldı. Ümit Koca, 27 sayı ile en skorer isim oldu. Beytullah Temiz 24 sayı, Hasan Alkun ise 12 sayı ile maçı tamamladı. Alınan bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Batman Engelliler Spor Kulübü, ligde 4'üncü sırada yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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