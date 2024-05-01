Otomobilin park halindeki tankere çarptığı kaza kamerada
BATMAN'da park halindeki tankere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
BATMAN'da park halindeki tankere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün öğleden sonra Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 17 AAF 855 plakalı otomobil, park halindeki 06 EBH 945 plakalı tankere çarptı. Otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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