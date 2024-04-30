Batman'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma ile bir şüphelinin evinde uyuşturucu madde bulundurduğunu tespit etti.
Adrese yapılan operasyonda, 80,64 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.D. hakkında adli işlem yapıldı.
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