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        Batman'da silahlı kavgada dayı, yeğenini yaraladı

        Batman'da meydana gelen silahlı kavgada dayı, yeğeni yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:42 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:42
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        Batman'da silahlı kavgada dayı, yeğenini yaraladı
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        Batman'da meydana gelen silahlı kavgada dayı, yeğeni yaraladı.

        İpragaz Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan B.D, dayısı S.D'nin iş yerine gitti.

        Dayı yeğen arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, S.D. ruhsatlı av tüfeğiyle yeğenini ayağından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerince S.D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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