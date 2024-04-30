Batman'da silahlı kavgada dayı, yeğenini yaraladı
Batman'da meydana gelen silahlı kavgada dayı, yeğeni yaraladı.
Batman'da meydana gelen silahlı kavgada dayı, yeğeni yaraladı.
İpragaz Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan B.D, dayısı S.D'nin iş yerine gitti.
Dayı yeğen arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, S.D. ruhsatlı av tüfeğiyle yeğenini ayağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince S.D. gözaltına alındı.
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