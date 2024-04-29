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        Batman'da hacı adaylarına uygulamalı eğitim

        Batman'da kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına uygulamalı eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 19:23 Güncelleme: 29.04.2024 - 19:23
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        Batman'da hacı adaylarına uygulamalı eğitim
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        Batman'da kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına uygulamalı eğitim verildi.

        İl Müftülüğünce Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonunda hacı adaylarına yönelik seminer düzenlendi.

        Seminerde, Müftülük görevlileri tarafından hacı adaylarına uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

        Daha sonra hacı adayları Necat Nasıroğlu Camisi içerisine kurulan Kabe maketi etrafında tavaf provası yapıp okunacak duaları birlikte tekrarladı.

        Seminer yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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