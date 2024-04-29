Kayseri'de her mahalleye bir spor okulu

Kayseri Valiliği Türkiye'de ilk olan bir projeye imza attı. Proje kapsamında her mahalleye bir spor okulu kurulacak.

Çalışma kapsamında şu ana kadar 28 mahallede spor kulübü açıldı. Spor kulüplerine üye olan lisanslı sporcu sayısı da 8 bin oldu. Öğrencilerin ve gençlerin proje kapsamında tüm malzemelere ücretsiz ulaşabileceği açıklandı.

20 FARKLI BRANŞTA SPORCULAR YETİŞTİRİLİYOR

İlk etapta Yahyalı, Bünyan, İncesu ve Hacılar ilçelerinde Erva Spor Okulları açıldı. Kayıtların tamamlanmasıyla bu ilçelerdeki spor okullarındaki gençler de sporla buluşturuldu.

Bu spor kulüplerinde ise basketbol, çim hokeyi, floor curling, masa tenisi, muaythai, tekwando, futbol, wushu, karate, judo, futsal, boks, jimnastik, dart, badminton, güreş, kickboks, bilek güreşi gibi 20 farklı branşta sporcular yetiştiriliyor.