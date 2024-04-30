Batman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
M.Ö.K'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil Hasankeyf-Batman kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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