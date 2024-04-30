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        Batman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 19:48 Güncelleme: 30.04.2024 - 19:48
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        Batman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        M.Ö.K'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil Hasankeyf-Batman kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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