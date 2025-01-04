Batman'da belediye otobüsü şoförlerinin kaldığı kulübeyi kundaklayan 4 şüpheli yakalanıp, serbest bırakıldı
BATMAN'da, belediye otobüsü şoförlerinin kaldığı kulübeyi benzin dökerek ateşe veren 2'si yüzü maskeli 4 şüpheli de yakalanıp, serbest bırakıldı.
BATMAN’da, belediye otobüsü şoförlerinin kaldığı kulübeyi benzin dökerek ateşe veren 2'si yüzü maskeli 4 şüpheli de yakalanıp, serbest bırakıldı.
Olay, dün gece 01.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Nupelda Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüs şoförlerinin kaldığı dinlenme alanı olan kulübe, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Kulübe kullanılamaz hale gelirken, şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, olaya karışan 2'sinin yüzleri maskeli S.A., Y.U., B.A. ve Ş.A. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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