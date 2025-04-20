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        Boğulma tehlikesi geçirenler insan zinciri oluşturularak kurtarıldı; o anlar kamerada

        BATMAN-Diyarbakır arasında bulunan Malabadi Köprüsü'nden Batman Çayı'na düşen ve onu kurtarmak için suya atlayan 2 kişi boğulma tehlikesi yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 22:27 Güncelleme: 20.04.2025 - 22:30
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        Boğulma tehlikesi geçirenler insan zinciri oluşturularak kurtarıldı; o anlar kamerada
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        BATMAN-Diyarbakır arasında bulunan Malabadi Köprüsü'nden Batman Çayı'na düşen ve onu kurtarmak için suya atlayan 2 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Çevrede toplanan vatandaşlar el ele tutuşup oluşturdukları insan zinciri ile 3 kişiyi kurtardı. Kurtarma onu bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

        Olay, dün Batman-Diyarbakır arasında bulunan Malabadi Köprüsü'nde meydana geldi. Köprünün altından geçen Batman Çayı'na eğilen bir kişi dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmediği için çırpınmaya başlayınca çevredeki 2 kişi onu kurtarmak için suya atladı. Bu kez onlar da suda zor anlar yaşamaya başlayınca, sahilde bulunan vatandaşlar el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu. Bel hizasına kadar çaya giren vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi tek tek sudan çıkardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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