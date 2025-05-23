Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da Sason çileği ile tersine göç

        BATMANValisi Ekrem Canalp, rengi, kokusu ve tadıyla ön plana çıkan, bölge halkının önemli geçim kaynaklarından Sason çileğine ilişkin, "Sason çileğimizin ekonomiye yıllık 350 milyon lira civarında net katkısı bulunmaktadır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:09 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da Sason çileği ile tersine göç
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BATMANValisi Ekrem Canalp, rengi, kokusu ve tadıyla ön plana çıkan, bölge halkının önemli geçim kaynaklarından Sason çileğine ilişkin, "Sason çileğimizin ekonomiye yıllık 350 milyon lira civarında net katkısı bulunmaktadır. 400 ailemiz geçimini sadece çilek üzerinden sağlamaktadır. Bu bölgemizde insanlarımız işsizlikten dolayı göç etmiyor. Tam tersine geri göç var şu anda" dedi.

        Sason ilçesinde 2007 yılında 4 aile ile 15'er dekarlık alanda, yüzde 100 devlet desteğiyle başlayan çilek üretimi, yöre halkının en önemli geçim kaynaklarından biri haline geldi. 2018 yılında da Sason çileği, Coğrafi İşaret alarak tescillendi. Çiftçilere verilen desteklerin ardından çilek üretimi hızla artarak 2025'te bin 500 dekarlık alana ve 400 aileye ulaştı.

        'ÇOK BELİRGİN, ÇOK GÜÇLÜ BİR AROMASI VARDIR'

        Vali Ekrem Canalp, "2007'de 4 haneye verilmiş olan destekle başlamış, bugün 400 hanenin geçim kaynağı haline gelmiştir. Sason ilçemizin de ana geçim kaynaklarından bir tanesidir. İnşallah önümüzdeki yıllarda bizim şu anda yapımı devam eden Oymataş Gıda İhtisas OSB'mizde firmalar bu şekildeki ürünlerimizi de nihai ürün haline getirecekler ve sadece ulusal pazarda değil, uluslararası pazarlara da çileğimizi pazarlama imkanına kavuşacağız. 1 yıl içerisinde 5 bin 700 ton çilek üretme imkanına sahibiz. Üretmiş olduğumuz çileklerin bazen sofralık ürün olarak bazen de kurutmalık ürün olarak ve reçel olarak piyasaya arzı yapılmaktadır. Sason çileğimizin ekonomiye yıllık 350 milyon lira civarında net katkısı bulunmaktadır. Çok belirgin, çok güçlü bir aroması vardır. Sason çileği, Batman'da ve komşu illerde yoğun olarak tüketiliyor. Ulusal pazara da bunun arzı yapılıyor. Bu bölgedeki köylerimizin ana geçim kaynağı haline gelmiştir. 400 ailemiz geçimini sadece çilek üzerinden sağlamaktadır. Bu bölgemizde insanlarımız işsizlikten dolayı göç etmiyor. Tam tersine geri göç var şu anda" diye konuştu.

        'ÜLKEMİZİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAKTAYIZ'

        Üretici Emrullah Işık daha önce ailece tütün üretimi yaptıklarını ifade ederek, "Ailem 2007 yılına kadar tütün tarımıyla uğraşmaktaydı. Daha sonra devlet desteğiyle çilek üretimine başladık. Şu anda ilçemizde yaklaşık 400 çiftçimizin geçim kaynağı çilek tarımıdır. Daha önce sadece tütün üretilirken, şu anda taze çileğin yanında çilek kurusu, çilek reçeli ve çilek pestili de yapmaktayız. Ürettiğimiz ürünler ile ilçemizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktayız. Bu konuda hem halk sağlığını hem de çevremizi koruduğumuzu düşünüyoruz. Devletimizin verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme

        Benzer Haberler

        Batman'da "Sağlık festivali" düzenlendi
        Batman'da "Sağlık festivali" düzenlendi
        Hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
        Hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
        "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Projesi" Batman'da başladı
        "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Projesi" Batman'da başladı
        Batman'da "Türk Mutfağı Haftası"nda bölgelere özgü yemekler öğrencilere tan...
        Batman'da "Türk Mutfağı Haftası"nda bölgelere özgü yemekler öğrencilere tan...
        Batman'da tescilli Sason çileğinin hasadına başlandı
        Batman'da tescilli Sason çileğinin hasadına başlandı
        Batman'da gümrük kaçağı 1050 paket sigara ele geçirildi
        Batman'da gümrük kaçağı 1050 paket sigara ele geçirildi