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        Batman'da özel hastanede çıkan yangın söndürüldü

        Batman'da özel bir hastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 09:48 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:04
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        Batman'da özel hastanede çıkan yangın söndürüldü
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        Batman'da özel bir hastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin 4. katında gece saatlerinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın nedeniyle yeni doğan ve yoğun bakım servisinde bulunan hasta bebek ve çocuklar ambulanslarla başka hastanelere gönderildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangının, psikiyatri servisinde yatan M.C.Ç'nin kaldığı odayı ateşe vermesi üzerine çıktığı, şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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