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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:25 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:25
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İmrak, mesajında, mülki idare amirleri devleti ve hükümeti temsil ederken sadece devletin varlığını, gücünü ve otoritesini değil, şefkatini de temsil etmekle beraber vatandaş ile devlet arasındaki sevgi ve güven bağlarını güçlendirdiğini belirtti.

        Halka hizmetin hakka hizmet olduğunu kaydeden İmrak, bu bilinçle çalışan idarecilerin devletin en önemli yapı taşını teşkil ettiğini ifade etti.

        İmrak, şunları kaydetti:

        "Devlet geleneğimizin en önemli yapısına sahip olan mülki idare amirliği şerefli ve onurlu bir maziden gelen meslektir. Mülki idare amirleri ülkemizin her yerinde devleti ve hükümeti temsil etme ve yetkileriyle vatandaşların her türlü sorunlarını, isteklerini ve ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm üretir. Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda halkın mutluluğu ve refahının yükseltilmesinde ve Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerine daima bağlı kalarak, ileri demokrasilerinin yerleşmesinde çok önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle mensubu olmaktan gurur duyduğum ve bu özverili mesleği fedakarca yürüten tüm meslektaşlarımın 10 Ocak idareciler Günü'nü kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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