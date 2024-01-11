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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rus turist kayıp! 7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Antalya haberleri

        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!

        Antalya'nın Kemer ilçesinde, 7 gün önce tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Rus vatandaşı 40 yaşındaki Nadezheda Yarygina için arama çalışması başlatıldı. Nadezheda'yı bulmak için birçok arama kurtarma ekibi seferber oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 07:35 Güncelleme: 11.01.2024 - 07:35
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        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
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        Antalya Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele 31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Yarygina, 4 Ocak günü tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi.

        8 OCAK'TA ÜLKESİNE DÖNECEKTİ

        DHA'da yer alan habere göre 8 Ocak'ta dönüş bileti bulunan ve otele geri dönüş yapmadığı tespit edilen Nadezheda Yarygina'nın havalimanından da çıkış yapmadığı tespit edildi.

        TELEFONU İLE YÜRÜYÜŞE ÇIKTI

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        Nadezhda Yarygina'nın otel odasında eşyaları ve belgeleri bulunurken, cep telefonunun olmadığı belirlendi.

        ARAMA EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Nadezheda Yarygina'nın bulunması için Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Kemer Arama Kurtarma (KEMKUT) ve Arama Kurtarma Derneği (MAKSAT) ekipleri arama çalışması başlattı.

        ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

        Nadezheda Yarygina'nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepe mevkiinde arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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        #Antalya
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