7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok! Antalya'nın Kemer ilçesinde, 7 gün önce tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Rus vatandaşı 40 yaşındaki Nadezheda Yarygina için arama çalışması başlatıldı. Nadezheda'yı bulmak için birçok arama kurtarma ekibi seferber oldu

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.01.2024 - 07:35 Güncelleme: 11.01.2024 - 07:35 facebook

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