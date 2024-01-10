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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak kurumları ziyaret etti

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:40 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:40
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak kurumları ziyaret etti
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.

        İmrak, ziyarette İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Hakkı Taşkıran ve İlçe Müftüsü Zeyneddin Sağlam'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vatandaşlara en iyi hizmetin verilmesi için çalışmaların devam etmesi gerektiğini kaydeden İmrak, personellere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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