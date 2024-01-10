Hasankeyf Kaymakamı İmrak kurumları ziyaret etti
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.
İmrak, ziyarette İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Hakkı Taşkıran ve İlçe Müftüsü Zeyneddin Sağlam'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vatandaşlara en iyi hizmetin verilmesi için çalışmaların devam etmesi gerektiğini kaydeden İmrak, personellere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.
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