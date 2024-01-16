Batman'da 1373 taşınmazın tapu dağıtım töreni yapıldı

Batman Belediyesi tarafından 9 mahallede bulunan 1373 taşınmazın tapusu dağıtıldı.

Tapu Müdürlüğü'nde yapılan programda Batman Belediyesince Güneybatı imar çalışmaları sonucu 9 mahallede bulunan 1373 taşınmaz için tapu dağıtım töreni yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada, tapusu verilen yerlerin, şehrin güney ve batı bölümünü kapsadığını söyledi.

İmar çalışmasının yapıldığı alanın 11 bin 500 dönüm olduğunu belirten Canalp, şöyle konuştu:

"Burada 1373 taşınmazınızın tescil işlemi yapılmıştır. 9 mahallemiz bu imar planından etkilenmiştir. Bu mahallelerimiz İrmi, Petrolkent, Seyitler, Güneykent, Çamlıca, Huzur, Çay, Beşevler ve Hilal mahalleleridir. Bu mahallelerimiz dezavantajlı mahalleler olarak biliniyor. Ancak yapılmış olan bu imar çalışmasıyla beraber uzun vadede bu mahallelerimizin de dezavantajlı mahalle olmaktan çıkıp avantajlı mahalle haline gelmelerinin de bu imar çalışmasıyla önünü açtık."

Herkese eşit kat vererek adaletli davrandıklarını ifade eden Canalp, yapılan bu imarın tamamının zemin artı 5 kat olduğunu bildirdi.

Vali Canalp, "Sadece burası değil Batman genelinde yaptığımız imar çalışmasının tamamında da standart 5 kattan daha fazlasına müsaade etmedik." dedi.