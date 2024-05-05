Batman'da sel nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
Batman'ın Gercüş ilçesinde sel nedeniyle kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde sel nedeniyle kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
İlçenin Doruk köyüne bağlı Arık ve Dereser mezralarında şiddetli yağışın ardından oluşan selde yol hasar gördü.
Trafiğe kapanan yol, Gercüş İlçe Özel İdaresi Şefliği'nin yaptığı çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Vatandaşlar yolda çalışma yürüten ekiplere teşekkür etti.
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