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        Batman'da sel nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

        Batman'ın Gercüş ilçesinde sel nedeniyle kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 16:27 Güncelleme: 05.05.2024 - 16:27
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        Batman'da sel nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
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        Batman'ın Gercüş ilçesinde sel nedeniyle kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        İlçenin Doruk köyüne bağlı Arık ve Dereser mezralarında şiddetli yağışın ardından oluşan selde yol hasar gördü.

        Trafiğe kapanan yol, Gercüş İlçe Özel İdaresi Şefliği'nin yaptığı çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

        Vatandaşlar yolda çalışma yürüten ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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