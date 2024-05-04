Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da polis ekipleri vatandaşlara broşür dağıttı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında polis memurları, vatandaşlara broşür dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 16:32 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da polis ekipleri vatandaşlara broşür dağıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında polis memurları, vatandaşlara broşür dağıttı.

        İlçe Emniyet Amirliğinde görevli trafik polisleri, ilçe merkezinde ve kontrol noktalarında araç sürücülerine ve yayalara broşür dağıttı.

        Trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapan ekipler, trafik bilincini oluşturmak için sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

        Polis ekipleri, sürücülerin evrak kontrollerini de yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!

        Benzer Haberler

        Batman'da 16 kilo 120 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
        Batman'da 16 kilo 120 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
        Batman Üniversitesince 2. Gastronomi Festivali düzenlendi
        Batman Üniversitesince 2. Gastronomi Festivali düzenlendi
        Öğrencisinin hayatını kurtaran Levent öğretmen, 'Heimlich' manevrasını 2 ay...
        Öğrencisinin hayatını kurtaran Levent öğretmen, 'Heimlich' manevrasını 2 ay...
        Otomobilin yaya geçidinde 1'i bebek 4 çocuğa çarptığı kaza, anbean görüntül...
        Otomobilin yaya geçidinde 1'i bebek 4 çocuğa çarptığı kaza, anbean görüntül...
        Batman Üniversitesinde "3. Uluslararası Bilişim Festivali" başladı
        Batman Üniversitesinde "3. Uluslararası Bilişim Festivali" başladı
        Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta 2 kilo 160 gram eroin ele g...
        Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta 2 kilo 160 gram eroin ele g...