Batman'da polis ekipleri vatandaşlara broşür dağıttı

Polis ekipleri, sürücülerin evrak kontrollerini de yaptı.

İlçe Emniyet Amirliğinde görevli trafik polisleri, ilçe merkezinde ve kontrol noktalarında araç sürücülerine ve yayalara broşür dağıttı.

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