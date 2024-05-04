Batman'da polis ekipleri vatandaşlara broşür dağıttı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında polis memurları, vatandaşlara broşür dağıttı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında polis memurları, vatandaşlara broşür dağıttı.
İlçe Emniyet Amirliğinde görevli trafik polisleri, ilçe merkezinde ve kontrol noktalarında araç sürücülerine ve yayalara broşür dağıttı.
Trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapan ekipler, trafik bilincini oluşturmak için sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.
Polis ekipleri, sürücülerin evrak kontrollerini de yaptı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.