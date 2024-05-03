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        Öğrencisinin hayatını kurtaran Levent öğretmen, 'Heimlich' manevrasını 2 ay önce öğrenmiş

        BATMAN'da boğazına simit parçası takılan öğrencisi Emine Kulak'ı (10), 'Heimlich' manevrasıyla kurtaran matematik öğretmeni Levent Döndü (27), ilk yardım eğitimini 2 ay önce aldığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:40 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:45
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        Öğrencisinin hayatını kurtaran Levent öğretmen, 'Heimlich' manevrasını 2 ay önce öğrenmiş
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        BATMAN’da boğazına simit parçası takılan öğrencisi Emine Kulak’ı (10), ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtaran matematik öğretmeni Levent Döndü (27), ilk yardım eğitimini 2 ay önce aldığını söyledi.

        Olay, 29 Nisan’da Petrolkent Mahallesi’ndeki Borsa İstanbul Ortaokulu’nda meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencisi Emine Kulak’ın, teneffüste yediği simit boğazına takıldı. Nefes almakta zorluk çeken öğrenciyi gören matematik öğretmeni Levent Döndü, yardıma koştu. Döndü, Emine Kulak'ın boğazına takılan simit parçasını ‘Heimlich’ manevrasıyla çıkardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        ‘İLK YARDIM EĞİTİMİNİ 2 AY ÖNCE ALMIŞTIM’

        Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından DHA’ya konuşan öğretmen Levent Döndü, ilk yardım eğitimini 2 ay önce aldığını ifade ederek, “Nöbetim esnasında öğrencimin nefes alamadığını, çırpındığını fark ettim. Hemen koşarak yanına gittim. Hiç nefes alamıyordu. Önce sırtına vurdum 5 defa. Sonra ‘Heimlich’ manevrasına başladım. Öğrencimizin boğazındaki nesneyi çıkardıktan sonra öğretmenler odasına götürdüm. Su ikram ettik ama çok korkmuştu. Elleri titriyordu. Yanına oturdum. Çocuk sadece bana yaslandı, sarıldı. Hiçbir şey konuşmadık. Ertesi gün kalabalık bir şekilde ailesi geldi okula. Teşekkür ettiler, dualar ettiler. İlk yardım eğitimlerimizi Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi’nden ve Zeynel Hoca’dan aktif şekilde alıyoruz. İlk yardım eğitimimi, 2 ay önce almıştım. Öğrencimizin hayatına dokunabildik. Biz çocuklarımızın sadece eğitimiyle değil, yeri geldiğinde canlarıyla, yeri geldiğinde sıkıntılarıyla, her şeyiyle ilgileniyoruz. İlk yardımın önemini burada daha net bir şekilde görebiliyoruz. İlk yardım hayat kurtarır. Tüm vatandaşlarımızın ilk yardım eğitimini alması çok önemlidir. Küçük bir müdahale ile bir çocuğun, bir insanın, bir bireyin hayatını kurtarabiliyoruz. Umarım vatandaş olarak hepimiz bu eğitimlerimizi tamamlar, insanlara daha faydalı bir hale gelebiliriz" dedi.

        ‘ÖĞRETMENLER ODASINA KOŞTUM’

        Nefes alamayınca yardım istemek için öğretmenler odasına yöneldiğini söyleyen Emine Kulak da “Ben o gün sınıfta simit yiyordum. Yediğim simidin bir parçası boğazımda kalmıştı. Nefes alamamaya başladım ve panikle öğretmenler odasına koştum öğretmenimden yardım istemek için. Koridorda nöbetçi öğretmenime denk geldim. Onun bana yardım etmesi sayesinde kurtuldum. Öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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