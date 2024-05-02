Gercüş'te Filistin'e destek için kermes
Gercüş ilçesinde Filistin'e destek için kermes düzenlendi.
Gercüş ilçesinde Filistin'e destek için kermes düzenlendi.
Gercüş Anadolu Lisesi tarafından Öğretmenevinde Filistin'e destek amacıyla kermes gerçekleştirildi.
Kermesin açılışına, Kaymakam Muhammed Öztaş, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Torlak, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kermesten elde edilecek gelirin Filistin'e yardım amaçlı gönderileceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.