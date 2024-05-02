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        Batmanlı güreşçi U15 Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak için çalışıyor

        Batman'da küçük yaşta ağabeylerinin tavsiyesi üzerine güreşe başlayan Osman Kaplan, Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa'da madalya alabilmek için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 10:00 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:00
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        Batmanlı güreşçi U15 Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak için çalışıyor
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        Batman'da küçük yaşta ağabeylerinin tavsiyesi üzerine güreşe başlayan Osman Kaplan, Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa'da madalya alabilmek için çalışıyor.

        Küçük yaşta ağabeylerinin tavsiyesi üzerine güreşe başlayan ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Güreş Takımı'nda 8 yıldır yer alan Kaplan, Türkiye şampiyonalarında 4 üçüncülük, 1 ikincilik ve 2 birincilik elde etti.

        Sivas'ta 14-17 Nisan'da düzenlenen U15 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 7 rakibini yenerek 48 kiloda Türkiye şampiyonu olan Kaplan, 15-18 Mayıs'ta Yunanistan'da düzenlenecek olan U15 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk için yoğun bir şekilde çalışıyor

        Kaplan'ın hedefi Avrupa'da kürsüye çıkıp al bayrağı Avrupa'da dalgalandırmak.

        Osman Kaplan, 8 yıl önce güreşe başladığını ve ağabeyleriyle birlikte spor salonuna gittiğini söyledi.

        İlk zamanlarda yaşı küçük olduğu için antrenmanlara katılamadığını belirten Kaplan, "Onlar antrenman yaparken yaşım küçük olduğu için onlara katılamıyordum. Bir yıl sonra ağabeylerim beni takıma aldı ve antrenmanlara başladım." dedi.

        Antrenörlerinin her konuda yardımcı olduğunu, sıkı bir çalışma yaparak kendini geliştirdiğini aktaran Kaplan, Sivas'ta yapılan U15 Türkiye Şampiyonası'nda 7 rakibini yendiğini ve şampiyon olarak ailesi ve antrenörlerini gururlandırdığını belirtti.

        Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını ve şampiyon olmak istediğini ifade eden Kaplan, şöyle konuştu:

        "Avrupa'da birincilik kürsüsüne çıkarak takımımı, ailemi ve ülkemi gururlandırmak istiyorum. Avrupa'da iyi bir başarı elde edebilirsem bir sonraki adımda da olimpiyatlara katılıp dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum."

        - "Osman, Avrupa'da da kürsüye çıkarak madalya alacak"

        Antrenör Hamdullah Akdemir de Kaplan'ın Türkiye şampiyonu olmasıyla büyük bir gurur yaşadıklarını anlatarak, "Osman Kaplan Avrupa arenasında ülkemizi temsil edecek. Bizler inanıyoruz ki Osman, Avrupa'da da kürsüye çıkarak madalya alacak. Bizleri ve ülkemizi sevindirecek. Kendisine bu zorlu yolda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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