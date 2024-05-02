Batmanlı güreşçi U15 Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak için çalışıyor

Batman'da küçük yaşta ağabeylerinin tavsiyesi üzerine güreşe başlayan Osman Kaplan, Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa'da madalya alabilmek için çalışıyor.

Küçük yaşta ağabeylerinin tavsiyesi üzerine güreşe başlayan ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Güreş Takımı'nda 8 yıldır yer alan Kaplan, Türkiye şampiyonalarında 4 üçüncülük, 1 ikincilik ve 2 birincilik elde etti.

Sivas'ta 14-17 Nisan'da düzenlenen U15 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 7 rakibini yenerek 48 kiloda Türkiye şampiyonu olan Kaplan, 15-18 Mayıs'ta Yunanistan'da düzenlenecek olan U15 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk için yoğun bir şekilde çalışıyor

Kaplan'ın hedefi Avrupa'da kürsüye çıkıp al bayrağı Avrupa'da dalgalandırmak.

Osman Kaplan, 8 yıl önce güreşe başladığını ve ağabeyleriyle birlikte spor salonuna gittiğini söyledi.

İlk zamanlarda yaşı küçük olduğu için antrenmanlara katılamadığını belirten Kaplan, "Onlar antrenman yaparken yaşım küçük olduğu için onlara katılamıyordum. Bir yıl sonra ağabeylerim beni takıma aldı ve antrenmanlara başladım." dedi.

Antrenörlerinin her konuda yardımcı olduğunu, sıkı bir çalışma yaparak kendini geliştirdiğini aktaran Kaplan, Sivas'ta yapılan U15 Türkiye Şampiyonası'nda 7 rakibini yendiğini ve şampiyon olarak ailesi ve antrenörlerini gururlandırdığını belirtti.