Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta 2 kilo 160 gram eroin ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında 28 Nisan'da şüphe üzerine bir araç durdurulmak istendi.

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