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        Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta 2 kilo 160 gram eroin ele geçirildi

        Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araçta 2 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 16:52 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:52
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        Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta 2 kilo 160 gram eroin ele geçirildi
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        Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araçta 2 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında 28 Nisan'da şüphe üzerine bir araç durdurulmak istendi.

        Dur ihtarına uymayarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kaçmaya çalışan araç, polis ekip aracına çarparak durdurulabildi.

        İki polisin hafif yaralandığı olayda, araçta yapılan aramada 2 kilo 160 gram eroin bulundu, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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