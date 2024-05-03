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        Otomobilin yaya geçidinde 1'i bebek 4 çocuğa çarptığı kaza, anbean görüntülendi

        BATMAN'da, sürücüsü kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin yaya geçidinde 1'i bebek 4 kişiye çarptığı kaza anının aynı araçtaki yolcu tarafından sosyal medyada açılan canlı yayında anbean görüntülendiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:18 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:25
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        Otomobilin yaya geçidinde 1'i bebek 4 çocuğa çarptığı kaza, anbean görüntülendi
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        BATMAN’da, sürücüsü kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin yaya geçidinde 1’i bebek 4 kişiye çarptığı kaza anının aynı araçtaki yolcu tarafından sosyal medyada açılan canlı yayında anbean görüntülendiği ortaya çıktı.

        Kaza, 23 Nisan günü akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı’nda bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Müslüm Cankurt (38) yönetimindeki 34 ER 1081 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen 8 aylık Delal Asya Sevdi, ablası Zelal Sevdi (15), Belinay Berfin Günenç (16) ve Elif Erpolat'a (15) çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sol bacağında kırıkların olduğu bebek Delal Asya Sevdi ile diğer yaralıların hastanede tedavileri sürerken, sürücü Müslüm Cankurt da emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kazanın otomobildeki bir yolcu tarafından sosyal medyada açılan canlı yayında saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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