Otomobilin yaya geçidinde 1'i bebek 4 çocuğa çarptığı kaza, anbean görüntülendi

BATMAN’da, sürücüsü kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin yaya geçidinde 1’i bebek 4 kişiye çarptığı kaza anının aynı araçtaki yolcu tarafından sosyal medyada açılan canlı yayında anbean görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaza, 23 Nisan günü akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı’nda bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Müslüm Cankurt (38) yönetimindeki 34 ER 1081 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen 8 aylık Delal Asya Sevdi, ablası Zelal Sevdi (15), Belinay Berfin Günenç (16) ve Elif Erpolat'a (15) çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sol bacağında kırıkların olduğu bebek Delal Asya Sevdi ile diğer yaralıların hastanede tedavileri sürerken, sürücü Müslüm Cankurt da emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.