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        Batman'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtaki 4 şüpheli uyuşturucu suçundan tutuklandı

        Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobil ile kaçan 4 şüpheli, uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 23:29 Güncelleme: 04.05.2024 - 23:29
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        Batman'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtaki 4 şüpheli uyuşturucu suçundan tutuklandı
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        Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobil ile kaçan 4 şüpheli, uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İHA Büro Amirliği ekipleri, 3 Mayıs'ta Petrolkent Mahallesi Bostan Caddesi'nde şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayan araçtakiler, kaçmaya çalışırken otomobil kontrolden çıktı ve tarlaya girdi.

        Otomobilde araçtaki şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 19 bin uyuşturucu hap ve 1️ kilo 32️ gram bonzai ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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