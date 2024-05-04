Batman'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtaki 4 şüpheli uyuşturucu suçundan tutuklandı

Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobil ile kaçan 4 şüpheli, uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İHA Büro Amirliği ekipleri, 3 Mayıs'ta Petrolkent Mahallesi Bostan Caddesi'nde şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan araçtakiler, kaçmaya çalışırken otomobil kontrolden çıktı ve tarlaya girdi.

Otomobilde araçtaki şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 19 bin uyuşturucu hap ve 1️ kilo 32️ gram bonzai ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.