Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında bölge birincisi olan Muhammed Türkiye finaline hazırlanıyor

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda bölge birincisi olan ortaokul öğrencisi Muhammed Tarık Sevim, Türkiye finaline hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 14:13 Güncelleme: 05.05.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında bölge birincisi olan Muhammed Türkiye finaline hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda bölge birincisi olan ortaokul öğrencisi Muhammed Tarık Sevim, Türkiye finaline hazırlanıyor.

        Batman Gazi İmam Hatip Hafızlık Proje Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Muhammed Tarık Sevim (11), Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 30 Nisan'da Diyarbakır'da düzenlenen yarışmada bölge birinci seçildi.

        21 Mayıs'ta Karaman’da yapılacak yarışmanın Türkiye finaline katılmaya hak kazanan Sevim, aralıksız çalışıyor.

        Okul müdürü Mehmet Nezir Ceylan, lise ve ortaokullar arasında düzenlenen yedi yarışmanın altısında farklı dereceler elde ettiklerini söyledi.

        Diyarbakır'da düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda öğrencilerinden Sevim'in bölge birincisi, Ahmet Akbulut'un ise Van'da düzenlenen Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda bölge üçüncüsü olduğunu dile getiren Ceylan, hedeflerinin Türkiye finalinde birincilik elde etmek olduğunu belirtti.

        Sevim'in öğretmeni Adil Yıldırım da öğrencisinin finale hazırlandığını anlatarak, "Günde üç saat musiki ders görüyor, beş saat de hafızlık dersine çalışıyor." dedi.

        Finale kalan Sevim ise öğretmenlerinin kendisine çok emek verdiğini söyledi.

        Önce il birincisi ardından da bölge birincisi olduğunu belirten Sevim, şöyle dedi:

        "Diyarbakır'da bölge birincisi oldum. Çalışacağım, gayret edeceğim ve inşallah Türkiye birincisi olacağım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Türksat 6A'ya yeni logo
        Türksat 6A'ya yeni logo
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu

        Benzer Haberler

        Polisten kaçıp otomobille tarlaya giren şüpheliler, yerleri dronla tespit e...
        Polisten kaçıp otomobille tarlaya giren şüpheliler, yerleri dronla tespit e...
        Batman'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtaki 4 şüpheli uyuşturucu suçu...
        Batman'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtaki 4 şüpheli uyuşturucu suçu...
        Batman'da polis ekipleri vatandaşlara broşür dağıttı
        Batman'da polis ekipleri vatandaşlara broşür dağıttı
        Batman'da 16 kilo 120 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
        Batman'da 16 kilo 120 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
        Batman Üniversitesince 2. Gastronomi Festivali düzenlendi
        Batman Üniversitesince 2. Gastronomi Festivali düzenlendi
        Öğrencisinin hayatını kurtaran Levent öğretmen, 'Heimlich' manevrasını 2 ay...
        Öğrencisinin hayatını kurtaran Levent öğretmen, 'Heimlich' manevrasını 2 ay...