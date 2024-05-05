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        Polisten kaçıp otomobille tarlaya giren şüpheliler, yerleri dronla tespit edilip yakalandı

        BATMAN'da polisin 'Dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan ve tarlaya saklanan şüpheliler, yerleri dronla tespit edilerek yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 10:06 Güncelleme: 05.05.2024 - 10:10
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        Polisten kaçıp otomobille tarlaya giren şüpheliler, yerleri dronla tespit edilip yakalandı
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        BATMAN’da polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak otomobille kaçan ve tarlaya saklanan şüpheliler, yerleri dronla tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerin içinde olduğu otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda da 19 bin uyuşturucu hap, 1 kilo 32 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Petrolkent Mahallesi Bostan Caddesi’nde içindekilerin, ekiplerin ‘Dur’ ihtarına uymadığı otomobil, bölgedeki tarlaya girdi. Dronla yapılan aramada, şüphelilerin tarladaki bitkilerin arasında saklandığı belirlendi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Otomobil ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise farklı renklerde 8 kilo 222 gram ağırlığında yaklaşık 19 bin ekstazi hap ve 1 kilo 32 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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