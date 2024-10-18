Batman'da baraj gölündeki balık ölümlerine ilişkin yeni numuneler alındı

Batman'da llısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin Elazığ'dan gelen uzman ekip yeni numuneler aldı, alanda alanda inceleme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde 20 Eylül'de toplu balık ölümleri olduğu ihbarı üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği ve aynı gün inceleme başlatıldığı anımsatıldı.

Yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde 2 kez su ve balıklardan numune alındığı ve alınan numunelerin incelenmek üzere Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü ve Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'ne gönderildiği aktarılan açıklamada, gönderilen numunelerde toksikolojik ve kimyasal analizler yapıldığı ve numune sonuçlarının olumlu çıktığı vurgulandı.