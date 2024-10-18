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        Batman'da baraj gölündeki balık ölümlerine ilişkin yeni numuneler alındı

        Batman'da llısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin Elazığ'dan gelen uzman ekip yeni numuneler aldı, alanda alanda inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:00 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:00
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        Batman'da baraj gölündeki balık ölümlerine ilişkin yeni numuneler alındı
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        Batman'da llısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin Elazığ'dan gelen uzman ekip yeni numuneler aldı, alanda alanda inceleme yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde 20 Eylül'de toplu balık ölümleri olduğu ihbarı üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği ve aynı gün inceleme başlatıldığı anımsatıldı.

        Yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde 2 kez su ve balıklardan numune alındığı ve alınan numunelerin incelenmek üzere Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü ve Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'ne gönderildiği aktarılan açıklamada, gönderilen numunelerde toksikolojik ve kimyasal analizler yapıldığı ve numune sonuçlarının olumlu çıktığı vurgulandı.

        Balık ölümlerinin tespiti amacıyla Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü ve Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünden uzman talep edildiği kaydedilen açıklamada, Elazığ'dan gelen 4 kişilik uzman ekibin baraj gölünden numune aldığı ve gerekli incelemeleri yaptığı belirtildi.

        Açıklamada, "İlimize gelen uzman ekibe, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Dr. Reşat Çiftçi, Su Ürünleri Birim Sorumlusu Mehmet Demir eşlik ederek alanda inceleme yapıldı, su ve balıklardan tekrar numune alındı. Numunelerde balıklarda bir hastalık olup olmadığı araştırılacak." ifadeleri kullanıldı.

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