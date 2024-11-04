Batman'da Cudi Sağlık Kompleksi için temel atma ve çivi çakma töreni yapıldı

Daha sonra kompleksin ilk çivisi çakıldı ve temeline ilk harç bırakıldı.

Törende, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz ve İl Sağlık Müdürü Semih Canpolat birer konuşma yaptı, sağlık kompleksinin kente hayırlı olmasını diledi.

Cudi Mahallesi'nde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inşa edilecek Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM), Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun (ASHİ) yer alacağı Cudi Sağlık Kompleksi için temel atma ve çivi çakma töreni gerçekleştirildi.

Batman'da kurulacak Cudi Sağlık Kompleksi için temel atma ve çivi çakma töreni düzenlendi.

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