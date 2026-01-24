Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da firari hükümlü yakalandı

        Batman'da hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 14:36 Güncelleme: 24.01.2026 - 14:40
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, Gercüş ilçesinde hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.Ş. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

