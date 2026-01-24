Hasankeyf'te karla mücadele çalışmaları sürüyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde karla mücadele çalışması sürüyor. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakamlık koordinesinde İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde özellikle kırsal mahalle ve köy yollarında kar temizleme ve yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Açıklamada, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla ekiplerin gece gündüz görev yaptığı, olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

