        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Hasankeyf'te tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde etkili olan kar yağışı tarihi yapıları beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 12:02 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:02
        Hasankeyf'te tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı
        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde etkili olan kar yağışı tarihi yapıları beyaza bürüdü.


        İlçede yağışla Zeynel Bey Türbesi, Er-Rızk Camisi ve Sultan Süleyman Camisi, İmam Abdullah Türbesi, Artuklu Hamamı ile Hasankeyf Kalesi karla kaplandı.

        Karla beyaza bürünen tarihi yapılar dronla görüntülendi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kadim ilçenin dört mevsim güzel olduğu belirtilerek, "Mezopotamya'nın kalbi Hasankeyf. Baharın umudu, yazın sıcaklığı, sonbaharın dinginliği, kışın sessizliği. Binlerce yıllık bu kadim şehirde dört mevsim bir başka güzel." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

