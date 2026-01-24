Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

        Batman'ın Sason ilçesinde sağlıkçılar, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya İlçe Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 15:45 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:45
        Batman'da ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu
        Batman'ın Sason ilçesinde sağlıkçılar, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastaya İlçe Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle ulaştı.

        Taşyuva köyü Hopir mezrasında 35 yaşındaki Fatma Çiftçi'nin yüksek ateş ve genel durum bozukluğu sıkıntısı çekmesi üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

        Bölgeye yönlendirilen ambulans, kar ve tipiden yolu kapanan köye gidemeyince, İlçe Özel İdaresinden yardım istendi.

        Yaklaşık 3 saatlik zorlu çalışmayla yolun açılmasının ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi yaptı.

        Hasta daha sonra Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.

