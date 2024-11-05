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        GÜNCELLEME - Valilik, Batman Belediyesi önündeki taşlı ve fiziki saldırılarda 6 polisin yaralandığını açıkladı

        Batman Valiliği, dün görevlendirme yapılmasının ardından belediye binası önünde bekleyen gruptan bazı kişilerin taşlı ve fiziki saldırıları sonucu 6 polisin yaralandığını, gruba müdahale sonrası gözaltına alma işlemleri yapılırken polis memurlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili de idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 23:50 Güncelleme: 05.11.2024 - 23:50
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        GÜNCELLEME - Valilik, Batman Belediyesi önündeki taşlı ve fiziki saldırılarda 6 polisin yaralandığını açıkladı
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        Batman Valiliği, dün görevlendirme yapılmasının ardından belediye binası önünde bekleyen gruptan bazı kişilerin taşlı ve fiziki saldırıları sonucu 6 polisin yaralandığını, gruba müdahale sonrası gözaltına alma işlemleri yapılırken polis memurlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili de idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak dün görevden uzaklaştırılan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekilinin görevlendirildiği hatırlatıldı.

        Açıklamada, "Kararın ardından protesto ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 67 kişi gözaltına alındı." bilgisi verildi.

        Söz konusu olaylarda, görevli kolluk personeli ve ekip araçlarına yönelik de taşlı ve fiziki saldırılarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "6 polisimiz yaralanmış olup, 1 belediye otobüsü, 1 ekip aracı ve 2 TOMA zarar görmüştür. Konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca adli soruşturma devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

        - 5 belediye personeli hakkında soruşturma başlatıldı

        Batman Belediyesinden yapılan açıklamada da dün anahtarlarını aldıkları belediyeye ait 5 toplu taşıma aracını belediye binası önüne park eden, araçlarda maddi hasara neden olan ve trafik güvenliğini tehlikeye attıkları tespit edilen belediyede görevli Y.Ç, R.B, İ.K, M.E. ve R.S. hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        - Polis memurlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili idari soruşturma

        Valilik ayrıca Batman'da güvenlik güçlerine taş atan ve fiziki saldırıda bulunan gruba müdahale sonrası gözaltına alma işlemleri yapılırken polis memurlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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