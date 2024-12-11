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        Batman'da lise öğrencilerine yönelik ilk yardım eğitimleri sürüyor

        Batman'da, lise öğrencilerine yönelik verilen eğitimler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:18 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:18
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        Batman'da lise öğrencilerine yönelik ilk yardım eğitimleri sürüyor
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        Batman'da, lise öğrencilerine yönelik verilen eğitimler sürüyor.

        Türk Kızılay Batman Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 44. Bölge Batman Siirt Muş Eczacı Odasının iş birliğiyle 20 Kasım'da "İlk Yardım Eğitimi Projesi" kapsamında başlayan eğitimlere devam ediliyor.

        Proje kapsamında 100 okulda eğitim gören 3 bin lise öğrencisine ilk yardım eğitimin verilmesi hedefleniyor.

        Yunus Emre Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programı öncesinde konuşan Türk Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, ilk yardım konusunda gençlerde farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir proje başlattıklarını söyledi.

        Okçu, şöyle konuştu:

        "Her gün birçok yerde iş ve trafik kazası oluyor. Evlerimizde bazen ufak tefek yanıklar oluşuyor ya da çocukların boğazına bir şeyler kaçabiliyor ve orada kim varsa müdahale etme durumunda kalıyor. Bazen bu müdahaleler yanlış olabiliyor ve bu yanlışlar yaralanan kişilerin hayatını kaybetmesine neden olabiliyor ama bazen de ilk yardım konusunda eğitimli olduğumuz için bir hayat kurtarıyoruz."

        Daha sonrda İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birim Koordinatörü ve İlk Yardım Eğitmeni Hasan Aydınlık tarafından katılımcılara ilk yardım eğitim verildi.

        Eğitimlerin ardından okula ecza dolabı hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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