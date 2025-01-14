Batman'da 1940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Batman'da kamyonet kasasındaki ürünlerin arasına gizlenmiş 1940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman'da kamyonet kasasındaki ürünlerin arasına gizlenmiş 1940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.
Yapılan aramada aracın kasasında bulunan çeşitli market ürünlerinin arasına kapalı kutuda gizlenmiş 1940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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