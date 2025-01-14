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        Batman'da 1940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Batman'da kamyonet kasasındaki ürünlerin arasına gizlenmiş 1940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 10:00 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:12
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        Batman'da 1940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Batman'da kamyonet kasasındaki ürünlerin arasına gizlenmiş 1940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.

        Yapılan aramada aracın kasasında bulunan çeşitli market ürünlerinin arasına kapalı kutuda gizlenmiş 1940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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