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        Batman'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

        Batman'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 18:24 Güncelleme: 04.02.2025 - 18:24
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        Batman'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
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        Batman'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Batman-Hasankeyf kara yolunda seyreden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 EN 3737 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

        Otobüs şoförü alevleri fark edince aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.

        Bir süre trafiğe kapanan yol, aracın söndürülmesinin ardından açıldı.

        Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

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