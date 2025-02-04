Batman'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Batman'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Batman'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Batman-Hasankeyf kara yolunda seyreden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 EN 3737 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.
Otobüs şoförü alevleri fark edince aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.
Bir süre trafiğe kapanan yol, aracın söndürülmesinin ardından açıldı.
Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
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