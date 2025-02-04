Temizlik görevlisi Ayşe, iş merkezinin 7'nci katından düşerek öldü (2)

Ayşe Arslan'ın iş merkezinin 7'nci katından düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Arslan'ın önce kaldırıma, ardından da yola düşmesi yer alıyor.

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