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        Temizlik görevlisi Ayşe, iş merkezinin 7'nci katından düşerek öldü (2)

        DÜŞMEANI KAMERADAAyşe Arslan'ın iş merkezinin 7'nci katından düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 14:28 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:30
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        Temizlik görevlisi Ayşe, iş merkezinin 7'nci katından düşerek öldü (2)
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        DÜŞMEANI KAMERADA

        Ayşe Arslan'ın iş merkezinin 7'nci katından düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Arslan'ın önce kaldırıma, ardından da yola düşmesi yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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