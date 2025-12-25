Habertürk
        Batman Hasankeyf'te restore edilen 10 mağara turizme açıldı

        Batman Hasankeyf'te restore edilen 10 mağara turizme açıldı

        Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesindeki ören yerinde restore edilen 10 mağara turizme açıldı.

        Giriş: 25.12.2025 - 21:40 Güncelleme: 25.12.2025 - 21:40
        Batman Hasankeyf'te restore edilen 10 mağara turizme açıldı
        Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesindeki ören yerinde restore edilen 10 mağara turizme açıldı.

        İlçenin Kale bölgesinde düzenlenen törende konuşan Vali Ekrem Canalp, 3 yıl önce başlattıkları restorasyon projesinin tamamlandığını ve mağaraların turizme açıldığını söyledi.

        Gelecek yıllarda restore edilen mağara sayısının daha da artacağını ifade eden Canalp, "Bu bir başlangıç, bundan sonra her yıl yenilerini eklemek suretiyle adım adım gideceğiz. Zor olan şey neydi? Zor olan şey ilkini yapmaktı. Ama bu sefer mütevazı değil, daha cesur olacağız. Çünkü aynı usul ve esasa göre yapacağız." dedi.

        Bölge için bir mağara otel projelerinin de olduğunu dile getiren Canalp, "İnşallah yakın zamanda mağara otelle ilgili olarak da yatırımcılara, buyurun yatırım yapın diyecek hale geldik. İmar planıydı, bitti. Milli Emlaktan Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis konusu vardı, o da tamamlandı." diye konuştu

        Açılışın ardından Canalp ve beraberindekiler mağaraları gezdi.

        Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

