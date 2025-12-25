Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 14 kişi yaralandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:31 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:31
        
        Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

        İ.Ç'nin (24) kullandığı 34 BFF 652 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden N.K. (53) yönetimindeki 48 CAK 40 plakalı otomobil ve A.Ç'nin (47) idaresindeki 72 AAS 255 plakalı minibüs, Dövecik köyü mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, araçlardaki 14 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

