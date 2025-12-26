Batman'da Korik Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı

Törene, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de katıldı.

Batman'da aile sağlığı merkezlerine yönelik tüm yer ihtiyaçlarının çözüldüğünü ifade eden Canalp, yapımı devam eden 700 yataklı yeni hastanenin yüzde 80 oranında tamamlandığını, Batman'ın sağlıkta bölgesel merkez olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.