Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı

        Batman'da 2 otomobil ile 3 motosiklet sürücüsüne 83 bin 689 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 16:19 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da 2 otomobil ile 3 motosiklet sürücüsüne 83 bin 689 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalar aralıksız sürüyor.

        Ekiplerce sürdürülen uygulamalarda 2 otomobil ve 3 motosiklette abart egzoz bulunduğu tespit edildi.

        Sürücülere, 83 bin 689 lira cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        İzinsiz kazıya drone ile suçüstü!
        İzinsiz kazıya drone ile suçüstü!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        Batman'da Korik Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı
        Batman'da Korik Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı
        Batman'da 13 yaşındaki çocuk 52 gündür öksürük nöbeti yaşıyor
        Batman'da 13 yaşındaki çocuk 52 gündür öksürük nöbeti yaşıyor
        Batman'da Muhammed Eyüp, 52 gündür öksürüyor
        Batman'da Muhammed Eyüp, 52 gündür öksürüyor
        Batman Hasankeyf'te restore edilen 10 mağara turizme açıldı
        Batman Hasankeyf'te restore edilen 10 mağara turizme açıldı
        Batman'da otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı
        Batman'da otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı
        Tarihi Hasankeyf'teki 5 bin yıllık insan eliyle oluşturulmuş 10 mağara turi...
        Tarihi Hasankeyf'teki 5 bin yıllık insan eliyle oluşturulmuş 10 mağara turi...