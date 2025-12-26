Batman'da 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
Batman'da 2 otomobil ile 3 motosiklet sürücüsüne 83 bin 689 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalar aralıksız sürüyor.
Ekiplerce sürdürülen uygulamalarda 2 otomobil ve 3 motosiklette abart egzoz bulunduğu tespit edildi.
Sürücülere, 83 bin 689 lira cezai işlem uygulandı.
