Batman Belediyesinden ücretsiz sağlık hizmeti

Batman Belediyesi vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor.

Batman Belediyesi, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Belediye Sağlık Merkezinde diyetisyen, psikolog, fizik tedavi, mamografi, acil müşahede ve diş polikliniği gibi birçok alanda ücretsiz sağlık hizmeti veriyor.

Merkezde, acil müşahede ile hafif ve ağır hastalıklara yönelik müdahalelerde, her ay ortalama 80 kişiye sağlık hizmetinin sunuldu. Diş polikliniğinde ise 1 uzman personelce 200'ün üzerinde vatandaşa ağız ve diş sağlığı tedavisi gerçekleştirildi.