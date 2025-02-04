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        Batman Belediyesinden ücretsiz sağlık hizmeti

        Batman Belediyesi vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 16:34 Güncelleme: 04.02.2025 - 16:34
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        Batman Belediyesinden ücretsiz sağlık hizmeti
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        Batman Belediyesi vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor.

        Batman Belediyesi, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Belediye Sağlık Merkezinde diyetisyen, psikolog, fizik tedavi, mamografi, acil müşahede ve diş polikliniği gibi birçok alanda ücretsiz sağlık hizmeti veriyor.

        Merkezde, acil müşahede ile hafif ve ağır hastalıklara yönelik müdahalelerde, her ay ortalama 80 kişiye sağlık hizmetinin sunuldu. Diş polikliniğinde ise 1 uzman personelce 200'ün üzerinde vatandaşa ağız ve diş sağlığı tedavisi gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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