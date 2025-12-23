Sason Kaymakamı Başar'dan ADEM ve ÇATOM kursiyerlerini ziyaret etti
Sason Kaymakamı Furkan Başar, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Çok Amaçlı Toplum Merkezinin (ÇATOM) kurslarına ziyarette bulundu.
Kaymakam Başar, ADEM ve ÇATOM bünyesinde açılan kurslarda incelemelerde bulundu.
Yetkililerden kurslarla ilgili bilgi alan Başar, usta öğreticiler ve kursiyerlerle sohbet etti.
