Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da sahte tahsilat makbuzuyla işlem yapan kişi hakkında suç duyurusu

        Batman Belediyesi tarafından sahte makbuzla işlem yaptığı tespit edilen bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 23:09 Güncelleme: 22.12.2025 - 23:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da sahte tahsilat makbuzuyla işlem yapan kişi hakkında suç duyurusu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman Belediyesi tarafından sahte makbuzla işlem yaptığı tespit edilen bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, inceleme ve tespitler neticesinde özel bir yapı denetim firması çalışanının, belediyeye ait resmi tahsilat makbuzlarını taklit ederek ruhsat ile diğer ücrete tabi resmi işlemlerde sahtecilik yaptığının tespit edildiği belirtildi.

        Söz konusu olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla bir denetim komisyonu oluşturularak inceleme başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Sahte makbuz düzenleyen şahısla ilgili Batman Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." bilgisi yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yürekler ağza geldi
        Yürekler ağza geldi
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        İsrail-Yunanistan-GKRY üçlü zirvesi
        İsrail-Yunanistan-GKRY üçlü zirvesi
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        22 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        22 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis cezasını onadı!
        Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis cezasını onadı!
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar

        Benzer Haberler

        Batman'da midibüs çekiciye çarptı: 11 yaralı
        Batman'da midibüs çekiciye çarptı: 11 yaralı
        Batman'da tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Batman'da tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Batman'da otobüs ile çekici çarpıştı: 11 yaralı
        Batman'da otobüs ile çekici çarpıştı: 11 yaralı
        Batman'da tek katlı evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
        Batman'da tek katlı evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
        Batman'da evde çıkan yangında yatalak hasta hayatını kaybetti
        Batman'da evde çıkan yangında yatalak hasta hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da minibüsün çarptığı kişi öldü
        Diyarbakır'da minibüsün çarptığı kişi öldü