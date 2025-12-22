Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Diyarbakır'da minibüsün çarptığı kişi öldü

        –Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 20:46 Güncelleme: 22.12.2025 - 20:46
        Diyarbakır'da minibüsün çarptığı kişi öldü
        –Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Diyarbakır - Şanlıurfa karayolunun 10. kilometresinde Pirinçlik Köprülü Kavşağı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AAT 661 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan A.A'ya çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince A.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

