Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman Üniversitesi Rektörü Demir öğrencilerle bir araya geldi

        Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, ilkokul öğrencileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:26 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Üniversitesi Rektörü Demir öğrencilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, ilkokul öğrencileriyle buluştu.

        Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batman Üniversitesi iş birliğiyle "2025-2026 Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları Projesi" hayata geçirildi.

        Proje kapsamında Rektör Demir, Sabri Ülker İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

        Demir, öğrencilerle sohbet edip boyama kitapları hediye etti.

        Programa, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ferhat Korkmaz, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Onur Denizhan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Rıdvan Ay ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Arkadaş ziyareti dediler... Vurgun yaptılar
        Arkadaş ziyareti dediler... Vurgun yaptılar
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu
        Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?

        Benzer Haberler

        Batman Petrolspor - Bucaspor: 1-0
        Batman Petrolspor - Bucaspor: 1-0
        Batman'da 2 metre 10 santimlik dev turna balığı ilgi odağı oldu
        Batman'da 2 metre 10 santimlik dev turna balığı ilgi odağı oldu
        Park halindeki otomobilde, direksiyon başında ölü bulundu (2)
        Park halindeki otomobilde, direksiyon başında ölü bulundu (2)
        Batman'da bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu
        Batman'da bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu
        Batman'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Batman'da trafo yangını
        Batman'da trafo yangını