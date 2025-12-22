Batman Üniversitesi Rektörü Demir öğrencilerle bir araya geldi
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, ilkokul öğrencileriyle buluştu.
Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batman Üniversitesi iş birliğiyle "2025-2026 Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları Projesi" hayata geçirildi.
Proje kapsamında Rektör Demir, Sabri Ülker İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.
Demir, öğrencilerle sohbet edip boyama kitapları hediye etti.
Programa, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ferhat Korkmaz, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Onur Denizhan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Rıdvan Ay ve öğretmenler katıldı.
