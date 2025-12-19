Habertürk
        Batman Haberleri

        Batman'da bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu

        Batman'da bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu.

        19.12.2025 - 13:11
        Batman'da bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu
        Batman'da bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu.

        Petrolkent Mahallesi Yeni Diyarbakır Çevre Yolu'nda park halindeki otomobilde bir kişiyi hareketsiz gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede, 60 yaşındaki Ramazan K'nin öldüğü belirlendi.

        Ramazan K'nin cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

