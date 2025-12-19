Batman'da bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu
Batman'da bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu.
Petrolkent Mahallesi Yeni Diyarbakır Çevre Yolu'nda park halindeki otomobilde bir kişiyi hareketsiz gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, 60 yaşındaki Ramazan K'nin öldüğü belirlendi.
Ramazan K'nin cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
